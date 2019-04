Roma, corteo anti rom a Casalotti. Arrivano le telecamere di Santoro e una ragazza risponde così… (video)

“Voglio sentirmi sicura”, dice la ragazza di Casalotti intervistata dalla troupe di Michele Santoro per “Servizio pubblico” per spiegare perché approva la protesta anti-rom nel suo quartiere. E alla giornalista che le fa presente che spesso nelle periferie romane vengono mandate donne con bambini piccoli, risponde così: “Purtroppo quei bambini cresceranno e diventeranno come i genitori”. (qui il link del video: https://youtu.be/mS8lYoMCoyg) Le proteste anti-rom non si fermano nella Capitale e ora ad essere interessato è anche il quartiere di Casalotti, dove i cittadini sono scesi in piazza contro l’ipotizzato arrivo delle famiglie rom respinte dalle mobilitazioni avvenute a Torre Maura. Anche in questo caso erano presenti esponenti di CasaPound.