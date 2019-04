Come in un film di Totò: riprodotta in Corea una finta Fontana di Trevi. È identica… (video)

Una Fontana di Trevi, identica a quella originale, come in un film di Totò quando il popolare attore comico napoletano provava a venderla ai turisti. In Corea del Sud, precisamente nella stazione Jasmin della metropolitana di Seul, è stata ricostruita una copia del capolavoro del Bernini, un po’ più piccola, non in marmo e con l’aggiunta, davanti alle statue, di getti d’acqua illuminati da luci colorate. Va fortissimo, tra i passanti, decine le persone che si fermano per scattare foto e selfie. E qualcuno sui social sceherza: “La grandezza di Totò: è riuscito a venderla sul serio!” .