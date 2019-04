«Il sistema Paese deve essere forte e capace. Per questo, l’italia deve riprendere una forte politica di investimento nelll’innovazione tecnologicaa». Lo dice Edmondo Cirielli alla Conferenza FdI di Torino «Non possimo lasciare allo sbaraglio la nostra grande azienda di tcnologia militare, la Leonardo. Gli investimenti in qesto settore -continua il parlamentare di FdI – dimistrano la nostra capacità di essere al passo con le grandi potenze». «Il novanta per cento nella grandi scoperte che riguardano la nostra vita quotidiana .ha preseguito Cirieli -discendono dagli investimenti in tecnologia militare degli Usa. Ciò significa anche valorizzzare risorse umane di grande preparazione». «È inutile -ha osservato il parlamentare- avere una manodopera specializzata e poi bloccare la realizzacione degli F35». «Per costruire una macchina tecnologica -ha concluso Cirilelli -ci vigliono anni di impegno» .