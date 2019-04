«Che tu rimanga per sempre». Belen conferma il ritorno di fiamma con Stefano

Sono ufficialmente tornati insieme. E questa volta è per sempre, almeno a leggere il post di Belen dedicato al suo ex marito, Stefano De Martino, dopo la fine della sua storia con il pilota di motociclismo Andrea Iannone. «Que te quedes un rato o mejor para siempre». Ovvero: «Che tu rimanga per un po’ o meglio per sempre». Dopo settimane di voci, indiscrezioni sul loro riavvicianamento, foto rubate e partenze “segrete”, Belen Rodriguez esce allo scoperto, ufficializzando per la gioia dei fan il ritorno di fiamma con l’ex ballerino di Amici.

La tenera dichiarazione d’amore è postata su Instagram accanto a una foto che ritrae la showgirl argentina romanticamente abbracciata su una terrazza al suo amato Stefano. Lo scatto, tiene a precisare Belen, è opera del loro primogenito Santiago. I due – che si erano sposati nel settembre 2013, dopo aver avuto il loro primo figlio Santiago e poi separati nel 2015 – da qualche giorno si stavano concedendo diversi scatti e video nel deserto, tra cene, danze e splendide cattedrali. La coppia, che già da qualche tempo era stata avvistata insieme dai paparazzi, si è concessa una vacanza nel deserto, una vacanza di famiglia, visto che hanno portato con loro il piccolo Santiago. Prima di Belen era stato Stefano, nel giorno di Pasquetta, a testimoniare il loro ritorno insieme, postando sempre su Instagram dal Marocco una foto di Belen insieme a Santiago con una didascalia inequivocabile: “Le mie persone preferite”. Ma Belen si è spinta più avanti, con una dichiarazione romantica che non lascia più dubbi.