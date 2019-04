Cesena, ubriachi romeni devastano una chiesa durante una rissa. Il video della vergogna

Due ubriachi, probabilmente romeni, hanno devastato la Chiesa della Madonna della Misericordia del Lugaresi, a Cesena. In occasione della Pasqua ortodossa celebrata questa notte, due uomini al termine del rito hanno iniziato a litigare, prima di distruggere banchi e suppellettili della chiesa al culmine della rissa provocata anche dallo stato di alterazione dei due. Nel video, che sta facendo il giro del web e che noi abbiamo attinto dalla pagina Fb di “Noi poliziotti per sempre”, si notano diversi banchi a terra, oggetti frantumati e molto sangue, che i due hanno perso ferendosi durante la colluttazione. Padre Silvius, che è stato richiamato in fretta e furia dai fedeli, non ha potuto che constatarne lo sfacelo.