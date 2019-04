Castrazione chimica, la Bongiorno: «Chi dice che è preistoria non sa di che parla»

La castrazione chimica «è una terapia all’avanguardia, altro che preistoria. Si tratta di un trattamento farmacologico, accettato a certe condizioni – che io condivido – dal Consiglio d’Europa». Ad affermarlo è il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, in un’intervista ad Avvenire. «Di certo il nome evoca ferocia, ma la castrazione chimica non ha niente a che vedere con la castrazione fisica. È un trattamento inibitorio della “libido”, che deve essere volontario e del tutto reversibile. Inoltre ci dovrà essere il consenso pieno e informato della persona che vi si sottopone. Una volta spiegate bene tutte queste cose, sono convinta che le incomprensioni con gli alleati potranno essere superate».

«Con un disegno di legge organico che spieghi meglio il provvedimento si capirà bene che si tratta di una misura che – essendo volontaria e reversibile – è adeguata all’esigenza di prevenire la reiterazione di alcuni reati gravi, come la pedofilia», spiega la Bongiorno. Poi una precisazione: «La famiglia sta a cuore alla Lega, e già molto è stato fatto. Io credo che vada ancora di più aiutata la donna. Ad esempio, come Pubblica amministrazione, interverremo sulla conciliazione famiglia-lavoro. Stiamo facendo dei progetti in tal senso, soprattutto per il periodo delle chiusure delle scuole. La formula dello smart working (lavoro agile) va incentivata: è uno strumento importante, ma ad oggi poco utilizzato».