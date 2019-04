Carabiniere assassinato durante una sparatoria: il killer è un pregiudicato

Tragedia nel foggiano. Un carabiniere in servizio presso la stazione di Cagnano Varano è rimasto gravemente ferito durante un conflitto a fuoco avvenuto nella piazza principale del paese, in pieno giorno. Poco dopo, è morto. Ancora pochi dettagli su quanto è avvenuto. Pare che l’uomo, maresciallo di 45 anni e vice comandante della Stazione dell’Arma, fosse in auto al momento dello sparo. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Foggia: una persona sarebbe stata portata in caserma.

Spari in pieno giorno

La tragedia è avvenuta nella piazza principale del paese di 7.000 abitanti nel Parco Nazionale del Gargano, durante un controllo a un posto di blocco. Una pattuglia ha fermato un’auto con a bordo un pregiudicato, quest’ultimo avrebbe sparato e poi tentato la fuga. I militari lo hanno però bloccato. L’uomo è stato portato in caserma ed è sotto interrogatorio. «Proclameremo il lutto cittadino e faremo anche modo di costituirci parte civile nel processo contro l’autore di questo gesto», sono le parole del sindaco di Cagnano Varano, Claudio Costanzucci Paolino, che conosceva, come tutti in paese, il carabiniere ucciso oggi a colpi d’arma da fuoco. «Esprimo vicinanza alla famiglia del carabiniere e solidarietà a tutta l’Arma».