Bonino, l’invasione dei migranti inevitabile. Meloni la azzera: aiutiamo gli italiani (video)

«La Bonino dice che serve una politica seria di integrazione degli immigrati per risolvere il problema della bassa natalità. Io dico che la soluzione non è spostare tutta l’Africa in Europa, ma mettere gli italiani nelle condizioni di creare una famiglia. Voi con chi state?». Giorgia Meloni in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ha azzerato Emma Bonino dopo l’ultima sparata sugli africani che salveranno l’Italia. E ha pubblicato il video dell’intervento più che discutibile della Bonino.

Che cosa ha detto Emma Bonino

La leader di +Europa, in un intervento, ha ripetuto la solita tesi della sinistra pro-immigrazione. Ovvero saranno i migranti a pagarci le pensioni. «O facciamo una politica seria di integrazione degli immigrati – ha detto la Bonino – oppure non saremo in grado di mantenere l’equilibrio neppure del nostro welfare, se è per questo». Dunque parlando delle politiche per favorire la natalità, la Bonino ha sottolineato: «Stiamo parlando di generazioni, non è che con uno sconto sul pannolino si facciano più figli. Non è esattamente così: i Paesi di forte natalità in Europa hanno una politica da decenni completamente diversa». E non è finita qui. Emma Bonino ha aggiunto: «Se però poi parliamo di sostenibilità dell’ecosistema, ragazzi tra poco saremo a 10 miliardi con un’esplosione demografica a 300 chilometri da noi. È chiaro si deve capire come organizzare questo travaso, ma se ci illudiamo che facendo un muro quelli rimangano là non è così. Se lei pensa nel 2050 la Nigeria avrà più abitanti di tutta l’Eurozona. Le persone, non essendo pesci, poi si muovono». Insomma, a suo parere l’invasione è inevitabile.

La reazione del web

Messaggio che, per l’appunto, Giorgia Meloni ha respinto al mittente. Il suo post ha ricevuto in pochissimo tempo migliaia di like e di commenti. Scrive un utente: «Dopo aver fatto propaganda per tutta la vita a favore di aborto e contraccezione oggi viene a dirci che siamo pochi e dobbiamo far entrare più migranti?». E un altro aggiunge: «Viva la Meloni ed abbasso la Bonino, ma molto molto abasso. Con i soldi che vengono utilizzati per gli invasori, potrebbero vivere bene tantissime famiglie che non si possono permettere di mettere al mondo figli senza futuro. L’ Italia e gli italiani tornerebbero a vivere». E un altro: «Trovo più sensato aiutare le famiglie italiane che vogliono avere dei figli». E ancora: «Basta. Basta. Basta. Abbiamo visto abbastanza a cosa porta questa politica. Non possiamo trasferire tutta l’Africa in Italia». E infine: «Un consiglio: non servono immigrati per la crescita demografica, ma italiani autoctoni messi in condizioni di guadagnare e farsi una famiglia in tempi brevi. Quindi, incentivare e motivare gli italiani veri al successo e non immigrati, altrimenti in Italia si costruirà una grande Torre di Babele».