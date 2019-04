Bimbo di 2 anni morto strangolato dalla mamma: orrore a Frosinone

Un orrore. Il piccolo Antonio Gabriel Faroleto è stato ucciso. Un capriccio, quello di poter tornare a casa dalla nonna, e un pianto avrebbero fatto scattare qualcosa nella giovane mamma del bimbo, al quale avrebbe chiuso la bocca e stretto il collo fino a soffocarlo. Poi ha cercato di sviare gli investigatori sostenendo che il figlio era stato investito da un’auto pirata.

Un gesto atroce, una mamma assassina e una morte inacettabile. La donna ha soffocato il piccolo stringendogli il collo e chiudendogli la bocca, causandone la morte per asfissia. Per questo ora la donna, residente a Piedimonte San Germano (Frosinone ), è stata arrestata a Cassino dai carabinieri coadiuvati dal reparto operativo del comando provinciale di Frosinone per l’omicidio del figlio di poco più di due anni.

La madre aveva mentito