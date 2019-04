Biden, l’ex vice di Obama, si candida a sfidare Trump. Il tycoon lo asfalta subito: salve “Joe l’addormentato” (Video)

Joe Biden ha annunciato la sua candidatura per la nomination democratica in vista delle Presidenziali del 2020: sarà lui l’anti-Trump chiamato a combattere l’avversario sul terreno di scontro e confronto social. Tanto che, in un video messaggio pubblicato sui social media, il 76enne ex vice presidente dell’Amministrazione Obama ha attaccato direttamente il presidente Donald Trump, affermando che «siamo in una battaglia per l’anima di questa nazione».

Joe Biden annuncia in un video postato su Twitter la sua candidatura alle presidenziali 2020

Una sorta di guerra santa per la ri-conquista democratica della Casa Bianca, che partirà già lunedì prossimo, e proprio dall’avamposto di Pittsburgh città operaia un tempo feudo democratico, che nel 2016 si schierò massicciamente con il tycoon newyorkese. Una battaglia politica, quella annunciata da Biden nel video-messaggio spedito online che parte dal riferimento agli scontri del 2017 a Charlottesville tra suprematisti bianchi contro manifestanti, dopo i quali Trump affermò, in una sorta di “tregua armata”, che c’erano «brave persone da entrambe le parti». È in quel momento, ha detto Biden, che ho capito che «i valori fondanti di questa nazione, il nostro ruolo nel mondo, la nostra stessa democrazia, tutto ciò che ha reso l’America, l’America, erano in pericolo. Per questo, oggi annuncio la mia candidatura per la presidenza degli Stati Uniti». Un duro confronto, quello aperto da Biden con l’annuncio della sua discesa in campo, che l’anti-Trump si è dichiarato pronto a combattere già a ridosso dell’evento di raccolta fondi che è in programma a Philadelphia, mentre il primo vero evento della campagna si svolgerà lunedì a Pittsburgh, roccaforte del dem che l’antagonista del presidente si dice pronto a riconquistare in un video della durata di 3 minuti e mezzo, postato a corredo di un tweet ritwittato in maniera virale con il titolo di Joe Biden presidente: l’America è una idea. E mentre sale a venti il numero dei Democratici che aspira alla presidenza degli Stati Uniti, quella di Biden è la sfida che più allarma Trump, che lo ha già ribattezzato “sleepy Joe”, cioe’ “Joe l’addormentato“. Ma Biden non replica: per il momento si impegna solo a scalare la vetta dei sondaggi. E non sarà facile…

Qui sotto il video dell’annuncio della candidatura di Joe Biden duffuso via Twitter e ripreso da Youtube