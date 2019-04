“La gente che sceglie o scarta” una persona in base all'”aggettivo è gente che non ha cuore umano. Ognuno di noi è una persona”. Sono le parole che Papa Bergoglio ha pronunciato in occasione di un incontro, avvenuto nei giorni scorsi a Casa Santa Marta, con un uomo di spettacolo inglese omosessuale, Stephen Amos, insieme ai suoi collaboratori. Nel corso dell’incontro, diffuso su tweet dallo stesso artista e trasmesso dalla BBC2, il Pontefice, rispondendo ad Amos che raccontava di non sentirsi accettato dalla Chiesa “come uomo gay”, ha osservato: “Ognuno di noi è una persona, ha una dignità. Se una persona ha una tendenza così o un’altra, questo non toglie la dignità della persona e la gente che preferisce scegliere o scartare la gente per l’aggettivo è gente che non ha cuore umano”. “Io mi sento tra fratelli e non ho mai chiesto la fede o la confessione che avete – ha proseguito Francesco nel corso del colloquio con il gruppo inglese -. Chi crede preghi per me, chi non crede mi auguri che non sia un traditore”.