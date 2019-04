Quale altro burocrate sarà assoldato dalla giustizia italiana per spegnere il sorriso di Stefano Leo persino sulle fotografie? Non si cancella una vergogna e non ci accontentiamo di un solo annuncio. L’omicidio – sgozzato – di quel ragazzo di Torino ha più responsabili. L’assassino marocchino e chi non lo ha spedito in carcere in omaggio a una sentenza definitiva. L’accoltellatore era libero e ha seminato sangue. Ministro Bonafede, chi pagherà?

Non ci sfugge la decisione dell’invio di ispettori ministeriali a Torino. Ma nessuno sa quando andranno. Né si sa con quale mandato. Ci sentiamo beffati quando il presidente della Corte d’Appello del capoluogo Edmondo Barelli Innocenti versa lacrime chissà quanto sincere. E chi doveva garantire l’esecuzione in cella, eccellenza?

Qualcuno deve pagare per una bestia in libertà

Ma è dal ministro della giustizia – se di giustizia si può ancora parlare – che attendiamo risposte. Perché sinora non abbiamo letto né post, né tweet, da un guardasigilli solitamente ciarliero sui social.

E’ tempo di massima trasparenza, perché non si deve avere riguardo per alcuno. Chiunque abbia sbagliato, va individuato e sanzionato come merita chi si scorda un delinquente in circolazione. La bestia che ha sgozzato Stefano Leo doveva essere recluso. E magari oggi quel ragazzo torinese sarebbe ancora vivo a sorridere con i suoi amici e la sua dignitosissima famiglia. Invece no.

Ministro Bonafede, il presidente Barelli Innocenti ha detto che spiegherà tutto agli ispettori “se e quando verranno”. E’ un’altra beffa annunciata? Possono partire oggi stesso?

Quanti condannati sono ancora in giro?

Che cosa vuol dire che manca il personale per far scontare una pena? Chi ci deve pensare, lei o noi? Non c’erano cancellieri per trasmettere un ordine di carcerazione? E come vi permettete di sottovalutare una questione del genere? Quante “pratiche” sono in sospeso? Non è che gli ispettori devono controllare prima al ministero?

Cancellando la prescrizione avete pensato di fare giustizia. Ma all’assassino di Stefano Leo avete regalato la libertà prima di compiere il suo gesto efferato a danno di un figlio di tutti noi. Perché ci sentiamo atterriti, padri e madri, a sapere che è così facile restare liberi anche se si è condannati ad entrare in carcere per scontare una pena. No, la pena diventa tutta nostra mentre aspettiamo il ritorno a casa dei nostri ragazzi. E stiamo ancora ad aspettare gli ispettori di Bonafede.

Ogni anno in Italia finiscono in prigione mille innocenti. Ma un colpevole non ci va. Sembra una barzelletta e invece è la drammatica realtà della nostra malagiustizia. Perché se il presidente di una Corte d’appello arriva a parlare di assenza di personale, non è pensabile che sia un problema solo di Torino. E viene il dubbio che accada anche nel resto del Paese, e magari nelle zone infestate pure dalla mafia, dalla camorra, dalla ‘ndrangheta.

Ma ancora non paga nessuno, né si intravede chi sarà chiamato a rispondere.

Buon viaggio agli ispettori di Bonafede, ma abbiamo la sensazione che direte che è colpa degli invisibili. Gli assenti che non avete assunto. Se accadrà questo il Guardasigilli dovrà essere il primo ad andarsene. Perché Stefano Leo non può essere stato ammazzato dal destino cinico e baro.