Barbara D’Urso umilia la Parietti in tv e fa ascolti record, anche contro la Champions

Live non è la D’Urso riesce a vincere anche quando c’è la partitissima di Champions League tra Manchester City e Tottenham. Quel che conta è lo share, perché il programma di Canale 5 si è dilungato parecchio, anche in orari proibitivi. La media ha visto prevalere Barbara D’Urso con il 16,54%, ben oltre quanto richiesto da Mediaset, mentre alla partita è andato il 15,23. Nel corso delle oltre tre ore di diretta, la trasmissione ha toccato picchi di quasi 4.000.000 di spettatori e del 28% di share. I presupposti per sfondare c’erano tutti, a partire dal due contro tutti che ha visto Vittorio Sgarbi e Alba Parietti in feroci faccia a faccia con chi li criticava.

Barbara D’Urso fa sbiancare Alba Parietti

Con un pizzico di sale in più: la mortificazione in diretta della stessa Parietti, “colpevole” in passato di averne dette di tutti i colori proprio su Barbara D’Urso. Parietti sbiancata in diretta tv, imbarazzo al massimo livello, capo chino: altri ingredienti serviti al tavolo degli ascolti. In più, con un buona dose di lacrime che non manca mai, il risultato del test del dna che ha consentito a Paola Caruso di avere certezze sulla madre biologica ritrovata. «Con i nostri talk e le nostre interviste siamo stati il programma più visto! Pazzesco! Vi amo», il commento di Barbara D’Urso su Instagram, dove ha pubblicato un video in cui balla per la gioia.