Banche, famiglie e imprese: convegno di FareFuturo sulla tutela dei risparmiatori

“L’Europa e le banche. Famiglie e imprese“. Si intitola così il Meeting organizzato dalle fondazioni Farefuturo e New Direction in collaborazione con lo studio legale Brancadoro Mirabile. Il convegno sarà presieduto da Adolfo Urso, presidente Fondazione Farefuturo, il quale di recente si è scagliato contro i ritardi dell’attuale governo nel rimborsare i risparmiatori truffati dalle banche: “Il governo – dice – non giochi allo scaricabarile, si assuma le sue responsabilità, ammetta i suoi clamorosi errori, frutto di ignoranza e di arroganza, e vari la norma nel decreto crescita”.

Urso è anche autore di un pacchetto di proposte di FdI per migliorare l’assetto istituzionale e le relazioni intercorrenti tra risparmio, famiglie ed imprese da un lato e ruolo degli istituti di credito e loro organi di controllo, dall’altro.