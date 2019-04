Bambina cade dal 26esimo piano e dopo un volo di 80 metri si rialza illesa (video)

Una scena incredibile, un miracolo o forse, secondo alcuni, un fake video. Sta di fatto che i principali media mondiali stanno mandano in onda in queste ore il video ripreso dalle telecamere di sicurezza di un grattacielo di Chongqing, in Cina in cui si vede una bambina di 6 anni cadere dal 26esimo piano del palazzo, dopo essersi sporta troppo dalla finestra. Dopo 80 metri di volo, la bambina si rialza: pare sia caduta su una tettoia in plastica che ha attutito la caduta. I danni all’ospedale? Poca roba: solo la frattura della mano