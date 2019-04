Bagno di folla per la Meloni a Reggio Calabria: «Butteremo giù l’euromostro» (video)

Piazza stracolma a Reggio Calabria per il comizio di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia si è soffermata sull’importanza del voto alle Europee che ha risvolti fondamentali per il futuro. «L’Europa è vista ancora dagli italiani come qualcosa di distante e di incomprensbile, ma si occupa di noi molto più di quanto pensiamo. Lo fa male e non ci va bene», ha detto la Meloni. «Bisogna cambiare tutto, va buttato giù l’euromostro e va costruita una confederazione di Stati sovrani, che decidano autonomanente sulle questioni dei cittadini mentre l’Europa si occupa di grandi materie come la politica estera, la politica di difesa dei confini e la politica di sicurezza, lotta al terrorismo». Oggi invece l’Europa si occupa «di quanto devono essere lunghe le zucchine che possiamo produrre o di quale diametro debbano essere le vongole che possiamo pescare». La nostra identità «è la cosa più preziosa che abbiamo». C’è da vincere in Europa la battaglia sulla famiglia: «Sogno una società nella quale ci sono responsabilità e non solo diritti. La famiglia naturale pre-esiste agli Stati e alle Nazioni. Oggi dobbiamo sguainare la spada per dire che servono un uomo e una donna per fare i figli. E i figli li devono fare gli italiani, perché la nostra società deve andare avanti».

Una bellissima piazza a Reggio Calabria per Fratelli d'Italia. Collegatevi! #VotaItaliano Pubblicato da Giorgia Meloni su Domenica 28 aprile 2019