«Auguri e figli maschi»: Salvini replica alle ragazze del bacio lesbo. E il video è virale

“Auguri e figli maschi”. Matteo Salvini replica così a Gaia e Matilde, le ragazze che ieri – dopo un comizio per le amministrative a Caltanissetta – hanno chiesto un selfie al ministro e poi si sono fotografate mentre si baciavano. «Pensavano di farmi uno sgarbo, di farmi arrabbiare», ha detto poi il vicepremier dal palco raccontando l’accaduto. «Fanno la foto, io ero qua e si baciano… A me ha fatto piacere gli ho detto “auguri e figli maschi”, si sa mai…». Poco prima Salvini aveva detto di averle notate in fondo alla piazza: «Erano quelle che fischiettavano là in fondo – ha raccontato, Bandiera rossa, Bella ciao, “il comunismo trionferà” e trullallero trullallà…». Salvini è tornato sull’argomento anche oggi pubblicando la foto sulla sua pagina Facebook. Foto che è stata accompagnata dal commento: «Pace e bene, auguri sorelle». Migliaia i commenti e le condivisioni.

Salvini e il bacio saffico

«L’idea ci è venuta mentre partecipavamo alla protesta con gli attivisti del Circolo Arci Aut», ha raccontato Gaia a Fanpage.it . «Non siamo una coppia, siamo solo amiche. L’idea di fare un’azione eclatante ci è venuta nel momento stesso in cui il ministro ha esortato le persone presenti a farsi un selfie con Salvini. Ci ha detto “auguri e figli maschi” e ha dato un colpetto in testa a Matilde».