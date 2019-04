Assemblea della Fondazione “Italia Protagonista”: il 4 maggio appuntamento all’Eur

A Roma, presso il Salone delle Fontane all’Eur, il 4 maggio (dalle 10,30 alle 18,30) si terrà l’assemblea annuale della Fondazione Italia Protagonista dal titolo “Protagonisti per l’Italia”. I lavori saranno aperti dagli intervente dello storico Giordano Bruno Guerri e del senatore azzurro Maurizio Gasparri. Nell’arco della giornata porteranno il loro contributo molti amici della Fondazione a partire da Mogol e Pupi Avati sul tema della cultura popolare, identità nazionale e diritto d’autore. Presenti anche Donatella Bianchi, Presidente Wwf Italia; Antonio Ballarin, presidente Federesuli, Alessandro Centenaro produttore cinematografico, Maximiliano Bruno regista, Selene Gandini attrice, protagonisti e realizzatori del film Red Land. Porterà il saluto al convegno Padre Enzo Fortunato, portavoce del Sacro Convento di Assisi. Tra i rappresentanti della Fondazione Italia Protagonista, Renato Manzini, Marco Scotto Lavina e Mauro Proietti.

Per la sezione “Facciamo” si alterneranno sul palco Giorgio Spaziani Testa, presidente della Confedilizia, Massimiliano Giansanti presidente di Confagricoltura

Andrea Montelpare, imprenditore del settore calzaturiero, Mauro Miccio e Paolo Buzzetti, infrastrutture. Dopo la pausa pranzo per la sezione “Difendiamo” sarà la volta degli interventi dei candidati alle elezioni europee e dei rappresentanti territoriali della Fondazione Italia Protagonista (parlamentari, consiglieri regionali, dirigenti di Forza Italia giovani, fra cui il presidente Stefano Cavedagna). Seguiranno il saluto dell’Associazione “Amici di Altero Matteoli” e gli interventi dei rappresentanti delle forze di polizia e dei Cocer delle forze armate; delle organizzazioni del turismo e delle imprese balneari; dei tappresentanti delle comunità per la lotta alla droga (San Patrignano, Comunità Incontro, Acudipa, Mondo Nuovo, Gruppo Valdinievole); dei rappresentanti del mondo della comunicazione, Arturo Diaconale che presenta L’Opinione e Alessandro Giuli di Lettera 22. Dopo il Saluto dell’associazione Astri si terrà la presentazione delle iniziative per il sud di Italia Protagonista. Concluderà l’assemblea annuale della Fondazione Italia Protagonista alle 17 l’intervento del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.