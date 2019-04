Anche il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, sta per lasciare Forza Italia. L’annuncio potrebbe arrivare già oggi pomeriggio a liste per le Europee chiuse. Lo scrive il Giornale di Sicilia.

La decisione di Pogliese è una miccia accesa dentro un partito logorato dalla scelta delle candidature in vista delle elezioni del 26 maggio. Pogliese ha cercato fino all’ultimo di ottenere l’inserimento in lista di un candidato etneo – in particolare Giovanni La Via o Basilio Catanoso – senza però riuscirci. Ha prevalso la linea di Gianfranco Micciché che ha puntato sul palermitano Giuseppe Milazzo malgrado sia già in lista un altro palermitano, Saverio Romano (in rappresentanza dell’area centrista che ha stretto un patto con Berlusconi).

Da qui la decisione di Pogliese, che da tempo è in rottura con la linea data al partito da Gianfranco Miccichè. Il sindaco, che è anche commissario provinciale a Catania, ha criticato per esempio l’attacco di Micciché alla Lega.

E’ l’ennesima conferma della crisi degli azzurri, che continuano a perdere esponenti importanti del Partito. L’ultimo addio di cui abbiamo dato notizia ieri è stato quello di Elisabetta Gardini. Che sia un declino irreversibile?