Il topo-scrittore Geronimo Stilton rende omaggio al genio di Leonardo da Vinci

Anche il topo-scrittore Geronimo Stilton rende omaggio a Leonardo da Vinci, il genio del Rinascimento (1452-1519), in occasione dell’anniversario dei 500 anni dalla morte, con un libro che sarà tradotto in numerosi Paesi stranieri e che verrà presentato nei luoghi simbolo di Vinci, Amboise e al Louvre di Parigi. Per celebrare la ricorrenza, Geronimo Stilton, nato da un’idea di Elisabetta Dami, ha lavorato con il suo editore italiano Edizioni Piemme e con il Museo Leonardiano di Vinci (Fi), per dar vita a uno speciale volume dal titolo “Il Segreto di Leonardo”, un libro divertentissimo e pieno di misteri che vede protagonisti Geronimo Stilton, i nipoti Ben e Trappy e il Club Internazionale Amici di Leonardo, composto da ragazzini (anzi da topini) di diverse nazionalità alle prese con un’avventura tutta dedicata all’artista e ambientata nei luoghi della città natale del Vinciano, con incursioni nel Museo Leonardiano e nella Biblioteca Leonardiana. Il volume è stato realizzato dalle Edizioni Piemme con il contributo di Atlantyca e del Museo di Vinci ed è stato lanciato in Italia in occasione della Bologna Children’s Book Fair 2019 in un appuntamento che si tenuto

