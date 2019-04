Questo pomeriggio a Strasburgo nel corso della riunione dell’ufficio di presidenza del gruppo europeo Ecr, il vicepresidente, Raffaele Fitto, ha proposto l’ingresso di Elisabetta Gardini nel gruppo dei Conservatori e riformisti Europei. La proposta ha immediatamente trovato accoglimento e nella successiva riunione del gruppo la proposta e’ stata accolta all’unanimità.

“Far parte della grande famiglia dei Conservatori e Riformisti europei è per me motivo di grande soddisfazione e gioia – dichiara Elisabetta Gardini- credo che in questo particolare momento politico e storico l’Ecr sia l’unica forza politica in grado di rappresentare quei valori e principi che sono necessari per dare una vera alternativa all’Unione Europea. Un’alternativa -conclude- che guardi al mondo del centrodestra e non cerchi alleanze con una sinistra con la quale non condividiamo nulla in Europa come in Italia”.