Allegri, la Juventus vede l’8º scudetto. E Cristiano Ronaldo è pronto per l’Ajax

La notizia è che “Cristiano Ronaldo sta meglio”. Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa che precede la partita col Milan, fa il punto della situazione sulla condizioni fisiche di Cr7 in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions ad Amsterdam con l’Ajax. “A 5 giorni dalla partita ci sono buoni segnali, poi vedremo l’evolversi. Lui sta facendo di tutto per esserci e speriamo sia a disposizione”. Ottimismo, quindi ma, Juventus proiettata per ora solo sul suo ottavo scudetto consecutivo. Che potrebbe arrivare già sabato sera se dovesse battere il Milan e il Napoli non dovesse vincere. “Quando lo vinceremo – ha chiosato Allegri – sarà una bellissima serata e verrà celebrata nel migliore dei modi. Vincere 8 scudetti di seguito non è facile, la Juve ha fatto numeri straordinari. Sono più i meriti nostri che i demeriti delle altre, perché il Napoli viaggia a una media scudetto”. “Il Napoli -ha aggiunto- merita complimenti, la Juve ancora di più, perché avere 81 punti a 8 giornate dalla fine non era semplice. In più la Juventus viene da 8 anni, per ora 7, in cui vince lo scudetto. Questo vuol dire che c’è lavoro quotidiano e forza mentale impressionante”. Il tecnico bianconero è poi tornato su Kean e le sue potenzialità: “Se lui è bravo a restare con i piedi per terra e a migliorare, allora potrà fare una grande carriera”. A soli 19 anni Kean “può giocare accanto a Mandzukic o con dietro uno tra Dybala e Bernardeschi -aggiunge Allegri-. Sta crescendo, è giovane, a Cagliari ha fatto gol anche se nel primo tempo non aveva fatto una bella partita, ma sono contento di quello che sta facendo”. Per quanto riguarda l’infermeria, la situazione dei bianconeri è in netto miglioramento: contro il Milan rientreranno Dybala, Mandzukic e Spinazzola. Douglas Costa dovrebbe essere pronto per l’Ajax mentre Cuadrado rientrerà con la Spal.