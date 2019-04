Allarme in Francia: sparatoria in corso a Roubaix (video)

ALERTE 🚨 – Une fusillade est en cours actuellement quartier Bourgogne à Tourcoing. La Police et l’armée sont sur place. Les individus cagoulés et armés sont en fuite. pic.twitter.com/bHTVZG0O6T — INFO Roubaix (@RoubaixInfo) 24 aprile 2019

Allerta in Francia. È in corso una sparatoria a Roubaix, nel quartiere Zup Bourgogne à Tourcoing. Nel video postato da un abitante della zona, si vedono quattro uomini col passamontagna sparare alcune fucilate e salire di gran corsa su un furgone bianco. Le autorità locali hanno invitato i cittadini a non avvicinarsi alla zona.