Alessia Marcuzzi va in vacanza a Dubai con la figlia. Travolta dagli insulti del web

Alessia Marcuzzi è stata violentemente insultata dal popolo del web. La conduttrice Mediaset, concluse le fatiche con il reality show di Canale 5 e in attesa dell’appuntamento del martedì con Le Iene, è volata a Dubai insieme alla figlia Mia, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti, e un’amica, anche lei accompagnata dalla figlia.

Nonostante le foto postate sui social da Alessia Marcuzzi la mostrino con la figlia in atteggiamenti teneri, alcuni hater hanno avuto da ridire accusando la conduttrice e la bambina di essere solo delle “viziate di m…”. “Chi troppo e chi niente”, “Ma non ti senti ridicola ad ancheggiare sulla spiaggia?”, “Ma sta bambina salta sempre la scuola per andare in vacanza?”, si legge tra i commenti lasciati da alcuni internauti sul profilo Instagram della Marcuzzi.

Tra le tante critiche, ci sono anche tantissimi complimenti da parte di chi apprezza il suo lavoro. Anche Alba Parietti, che l’ha affiancata durante l’esperienza a L’Isola dei famosi 14, ha scritto un commento tentando di mettere a tacere la voce di chi ha deciso di criticare la vita della Marcuzzi e quella della figlia ad oltranza: «Ma certo che fanno invidia al mondo perché sono lo specchio della bellezza e dell’amore in allegria. Godetevi la vita ragazze».