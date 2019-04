Al “Grande Fratello” va Serena, la figlia di Rutelli. E lui: «Gliel’avevo sconsgliato ma…»

C’è anche Serena, figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, che fa l’estetista, tra i concorrenti del Grande fratello 16, che prenderà il via lunedì prossimo su Canale 5.«Ho cercato di sconsigliarla, ma mi sono dovuto arrendere perché è un sogno di Serena da quando è stata adottata ed è entrata a far parte della nostra famiglia, circa 20 anni fa», ha commentato Francesco Rutelli.

Serena Rutelli: «Siamo una bella famiglia»

«Sogno di entrare da sempre nella casa», ha raccontato Serena: «I miei sono secchioni, io no. Ma sono felice e li amo». Durante il video di presentazione la ragazza ha affermato: «Sono Serena e ho 29 anni. Mio padre è Francesco Rutelli e mia madre è Barbara Palombelli – dice durante il video di presentazione – Sono stata adottata quando avevo 7 anni. La mia vita non è stata molto facile. Mia madre ci ha abbandonato quando eravamo molto piccole con mio padre e lui ha deciso di lasciarci in una casa-famiglia. Siamo rimaste là dentro 3 anni. Il giorno più bello è stato quando sono arrivati i miei genitori e hanno deciso di adottarci. Da lì la mia vita è cambiata. Siamo una bella famiglia unita e piena d’amore».

Gli altri concorrenti del GF

Parteciperanno alla nuova edizione anche Ivana Icardi, sorella di Mauro Icardi, Ambra, professoressa che fa anche la modella, Cristian Imparato, vincitore della prima edizione del talent per bambini Io canto, Kikò, parrucchiere, ex marito di Tina Cipollari. «Se riuscissimo nel miracolo di far incontrare Mauro e Ivana sarebbe bello», ha commentato Barbara D’Urso, al timone del reality per la quinta volta. Tra i concorrenti anche il farmacista Alberico Lemme, famoso per le sue diete, al centro di feroci polemiche con i dietologi. La prima puntata partirà da una rosa di sedici concorrenti tra cui i quattro ragazzi Angela, Audrey, Erica e Daniele, già entrati il 3 aprile nel Grande ranch. Scopriranno solo lunedì 8 aprile se entreranno o meno nella casa più spiata d’Italia.

L’avventura di Grande Fratello è già cominciata inoltre per Angela, aspirante speaker radiofonica con una laurea triennale in Scienze della comunicazione, Audrey, modella e hostess di Aosta che vive a Ibiza, Erica, in passato ragazza immagine, ora fa la commessa in un centro commerciale, e Daniele, imprenditore che vive a Verona e lavora nell’azienda di pubblicità e marketing di famiglia. I quattro, infatti, stanno vivendo da mercoledì 3 aprile in un “Ranch” immerso nella campagna laziale, vicino Tivoli. Qui, dovranno convivere fino al giorno del kick off, lunedì 8 aprile, quando scopriranno cosa Grande Fratello ha in serbo per loro.