Addio alla voce amica di ogni mattina. Massimo Bordin ci mancherà

E’ scomparso il giornalista Massimo Bordin, storica voce di Radio radicale. Il giornalista, 67 anni, è stato direttore dell’emittente dal 1991 al 2010, poi curatore della storica rubrica ‘Stampa e Regime’, rassegna stampa dedicata ai temi politici della giornata. Con la sua voce e con i suoi ragionamenti ha accompagnato le mattinate di tanti italiani. Stava male, ma fino al primo di aprile ha voluto leggere i giornali su Radio radicale. Era sicuramente un uomo libero oltre a essere colto, intellettualmente onesto e profondo conoscitore della storia politica italiana, soprattutto di quella giudiziaria. La sua scomparsa, proprio in queste ore in cui i Cinque Stelle hanno decretato la fine dell’esperienza di Radio Radicale, fa pensare alla fine di una stagione dell’informazione, sicuramente una stagione tra le più autorevoli: quella fatta di passione e cultura politica e non di inseguimento dell’audience a tutti i costi. Anche la rassegna stampa di Massimo Bordin era incentrata su questi criteri: attenzione alle cose davvero importanti e non alle notizie acchiappaclic. Come molti giornalisti che avevano iniziato il mestiere anni fa si trovava a disagio tra strillonaggi e fake news ma affrontava il nuovo clima con ironia e sagacia. Il gossip lo lasciava indifferente. Il giornalismo culturale, così anacronistico ormai, continuava ad attirare il suo interesse. Certo, aveva le sue idee. Era un laico, era diffidente verso la magistratura, era scettico sull’antipolitica. Era un vero giornalista, non uno yesman. Alla sua professionalità rendiamo onore. Mancherà a tanti italiani ed anche a noi. Ci mancherà non solo la sua rassegna stampa ma la sua capacità di collegare fatti ed episodi anche lontani andando anche in questo caso controcorrente, contro la notizia usa e getta, contra il sensazionalismo, contro l’istantaneità del titolo. A Bordin piaceva interpretare, piaceva leggere le notizie in profondità. E in questo è stato senza dubbio uno dei migliori anche se, come sempre accade in Italia, se ne ricorderanno di più ora che non c’è più di quando era in vita.