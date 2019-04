A Di Maio sta crollando il mondo addosso. Ha paura: «Salvini vuole prendersi tutto»

“La Lega abbagliata dal potere”. È il titolo a tutta pagina che La Repubblica spara in prima, riferendo alcune frasi che il vicepremier e leader del M5S, Luigi Di Maio, avrebbe detto ai suoi collaboratori lamentandosi del dilagare del peso di Matteo Salvini sul governo. «Il problema non è Tria. Il problema è la Lega: vuole prendersi tutto», è una delle considerazioni fatte da Di Maio che nega sia in corso una guerra dei 5Stelle contro il ministro dell’Economia. «E lo fanno solo per una questione di potere. Sono abbagliati dal potere».

Di Maio ha paura: «La Lega vuole il comando»

E ancora: «I leghisti hanno l’ossessione del comando davvero non li capisco. Mi ricordano Renzi e Berlusconi». Sono loro, accusa ancora Di Maio secondo le frasi riportata dalla Repubblica a fare resistenza su certi provvedimenti, come nel caso del mancato rinnovo del bonus bebè. «Non hanno mai presentato gli emendamenti di cui parlano — dice il vicepremier – non hanno nemmeno replicato, perché lo sanno. Pensano solo a sostenere leggi per ampliare la circolazione delle armi in Italia o ad andare a convegni provocatori come quelli di Verona».