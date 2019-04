A Catania spunta l’Imam sovranista: “Salvini ha ragione, vengono prima gli italiani”

Quando meno te l’aspetti, spunta l’Imam sovranista e filo-salviniano, almeno a parole: “Noi non abbiamo nulla contro Salvini. Non mi cambia nulla se viene prima l’italiano. Anzi, è giusto così. Io mi sento ospite qui in Italia, in Sicilia e a Catania. Naturalmente si da’ la preferenza agli italiani, logicamente”, dice Mufid Abu Touq, storico Imam ‘indipendente’ di una delle sei moschee di Catania. Parlando con l’Adnkronos, Abu Touq ha aggiunto che “se ad esempio un italiano con un posto di lavoro sottomano avesse un figlio, una nuora o un genero disoccupato, sarebbe assolutamente giusto che lo desse ai suoi parenti e non ad uno straniero”.

“Questo vale – ha evidenziato Abu Touq – anche per una casa e per ogni altra cosa. Siamo venuti a casa vostra ed è giusto adeguarsi alle vostre leggi. Per ogni musulmano che mette piede in territorio italiano deve valere la legge italiana”. In vista delle elezioni europee, lo storico Imam del capoluogo etneo ha assicurato: “Non ci spaventano gli ipotetici risultati post elettorali che arriveranno con questi venti sovranisti. Non ci spaventano destra e sinistra. L’Europa – ha sottolineato – è la vostra patria e noi musulmani non entriamo negli affari interni dell’Italia e degli altri Paesi europei“. “Se la democrazia dice che chi viene scelto dal popolo governa, noi ‘ci stiamo’. Per me poi nessun problema: in tanti anni – ha concluso- mi hanno invitato ai convegni sia da destra che da sinistra”.