25 aprile, Mattarella ripropone il mito logoro della resistenza come secondo Risorgimento

25 aprile 2019, sembra che nulla sia cambiato in Italia a 74 anni dall’insurrezione decisa dal Cln nell’Italia del Nord: le massime istituzioni della Repubblica ci offrono gli stessi gesti e le stesse parole. A partire dal presidente Sergio Mattarella, che stamattina ha aperto la giornata di celebrazioni depositando una corona all’Altare della Patria. Il tempo non sembra passato anche e soprattutto per il messaggio che il capo dello Stato ha voluto inviare per caratterizzare questa settantaquattresima ricorrenza. Mattarella ha infatti riproposto il mito logoro della resistenza come secondo Risorgimento, per poi aggiungere il suo no a “riscritture della storia”. “I giovani -dice l’inquilino del Colle- facciano propri i valori costituzionali. La festa del 25 aprile ci stimola a riflettere come il nostro Paese seppe risorgere dopo la tragedia della seconda guerra mondiale. Un vero secondo risorgimento in un Paese materialmente distrutto e gettato nello scompiglio dal regime fascista nemico e da quello monarchico”.

Mito logoro, quello delle resistenza come secondo Risorgimento, già al tempo della Prima repubblica, quando, a egemonizzare il campo fu l’idea di derivazione comunista della resistenza e dell’antifascismo come varianti della lotta di classe. Il legame con il Risorgimento era invece una tesi di derivazione azionista, cioè dei Calamandrei, dei Lusui, dei La Malfa e poi dei loro eredi ideologici alla Eugenio Scalfari. Parliamo di un’idea che non ha mai fatto breccia, anche perché era in contraddiziione con quell’oscuramento del sentimento nazionale seguito alla fine della guerra, Parlare del Risorgimento significava infatti parlare comunque di nazione, una parola che per lunghi decenni è stata bandita dal lessico ufficiale della Repubblica

Riprorre queso logoro mito oggi significa allargare il fossato tra istituzioni e popolo. La realtà italiana va in tutt’altra direzione rispetto all’ideologia ufficiale e nuove emergenze bussano alla porta. Pensare di ricreare coesione civile attraverso i miti del passato non è altro che una pia illusione.Il mito della resistenza non scalda il cuore degli italiani, neanche in binomio con la memoria del Risorgimento.