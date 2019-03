Zingaretti si fa bello in tv da Fazio ma un audio su Mafia capitale gli rovina la festa (video)

Il punto lo ha centrato un utente Twitter che si è chiesto: “Ma Fazio fa l’ufficio stampa del Pd?”. C’era da aspettarsela la trionfale passerella di Nicola Zingaretti a Che tempo che fa dove il nuovo leader dei democratici ha potuto, in assenza ovviamente di domande che potessero creare disturbo, fare il suo comizietto. Ha anche annunciato grosse novità, grosse si fa per dire, e cioè che il Pd cambierà sede: “Dobbiamo sbaraccare il Nazareno e ricostruire, aprire una nuova e bella sede con una libreria al piano terra”. E ancora: “Spalancherò porte e finestre per costruire un partito totalmente diverso. Costruiremo forum tematici anche per chi non è iscritto al Pd”. Tante belle intenzioni, dunque, come se fosse la forma e non la sostanza il problema di una sinistra senza più anima. Da Fazio nessun accenno a temi scomodi, nemmeno sul vergognoso cartello esibito da Monica Cirinnà con orgoglio, e nel quale si insultavano coloro che credono nella triade Dio-Patria-Famiglia.

A rovinare la festa Rai di Zingaretti però è intervenuto il “fantasma” di Mafia Capitale: ha preso a circolare in rete, infatti, l’audio della testimonianza di Zingaretti al processo in cui il leader del Pd ammette di avere conosciuto Salvatore Buzzi. “Nel file audio che dura 6 minuti circa – scrive ilgiornale.it si sente Zingaretti ammettere di aver ricevuto finanziamenti da Buzzi, parla di un editore «amico» a cui la Provincia ha dato diverse migliaia di euro e della famigerata gara per il bando del Cup, vinta da un imprenditore che guarda caso aveva finanziato lo stesso Zingaretti”.