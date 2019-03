“Zingaretti, basta con i disservizi del Cotral”: protesta del Blocco studentesco a Ostia

Per sollecitare il potenziamento del servizio di pullman Cotral, i militanti del Blocco Studentesco, l’organizzazione giovanile di CasaPound, hanno affisso uno striscione fuori dalla rimessa Cotral di Ostia. “A seguito delle molteplici segnalazioni da parte degli studenti, e in particolare di tutti coloro che si trovano costretti a raggiungere gli istituti di Ostia con il servizio Cotral da Pomezia e Fiumicino – si legge in una nota del Blocco Studentesco -, abbiamo voluto mandare un segnale alla Regione Lazio e al suo presidente Nicola Zingaretti. I disservizi sulle tratte e i ritardi cui sono soggetti gli studenti, nonché le esorbitanti cifre richieste per pochi chilometri di tratta – continua la nota – sono davanti gli occhi di tutti, ma a quanto pare, non della Regione e di Zingaretti, che si riempie la bocca di parole come risanamento dei debiti della società, eliminazione degli sprechi e nuove gestioni più puntuali ed efficienti”. “Una visione totalmente distorta della realtà – afferma Lorenzo Carabelli, responsabile del movimento sul territorio – che vede l’azienda Cotral come uno dei simboli delle situazioni di degrado in cui versano le società del territorio regionale. La mala gestione dei politicanti di turno non può intaccare il diritto allo studio, diritto che saremo pronti a difendere in qualsiasi modo”.