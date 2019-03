“Volantini fascisti” in Liguria. L’Anpi nel dramma: «Mai avremmo pensato di vivere momenti come questi»

Volantini fascisti sui muri. Scritta inneggiante ai “fasci”. La sinistra suona l’allarme, ci sono denunce, partono le indagini. il mostro nero si aggira nella notte, il pericolo fascista è alle porte. L’Anpi già prepara le barricate. Il segnale arriva dalla Liguria: sono apparsi prima sui muri del comune di Rossiglione, nell’entroterra della provincia di Genova, e poi anche in alcuni quartieri del capoluogo ligure i volantini che inneggiano ai 100 anni dalla formazione dei fasci di combattimento. Volantini che riportano la scritta “100 anni di giovinezza”, già comparsi anche fuori dai confini liguri nel piacentino. L’episodio di Rossiglione è stato denunciato da Anpi e dallo stesso Comune.

Volantini fascisti, l’Anpi si appella ai “democratici”

L’Anpi provinciale di Genova si dichiara sbalordita, sdegnata e preoccupata. Si è subito precipitata a dare una totale solidarietà al Comune di Rossiglione per la vicenda dei volantini fascisti. Poi ha aggiunto, con toni drammatici: «I democratici e gli antifascisti di Genova, della Liguria e di tutta l’Italia stanno vivendo momenti che mai avremmo pensato di dover fronteggiare, visto che la Costituzione chiarisce molto bene l’impossibilità di rifondare il partito fascista e celebrarlo. Riteniamo quindi, di fronte a questi patetici tentativi di resuscitare un’ideologia condannata dalla storia, che il nostro compito, come Anpi e come cittadini, sia quello di denunciare ogni fatto e di contrapporvi la certezza dell’essere da una parte sola: quella dell’antifascismo e della Costituzione».