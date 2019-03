“Viva il Duce” e/o “Viva il Re”: l’atroce dubbio che angoscia Tajani

Va a processo Antonio Tajani. Processo pubblico e social. Va a processo e sarà condanna certa: abiura istantanea pena ignominia perenne. Va a processo di piazza (virtuale!) per volontà di quegli stessi che, sino ad un attimo prima di sentirlo via etere, l’hanno blandito e riverito e indicato come possibile baluardo al rigurgito gialloverde. Quelli che adesso gli lanciano addosso la pietra dell’accusa più scabrosa ed indigeribile: rigurgitare e rivalutare Mussolini e il fascismo. Va a processo Tajani, monarchico di lungo corso e di sicura schiatta, convertitosi alla seconda repubblica sulla via di Arcore, oggi a capo dell’Europarlamento. Va a processo per una verità che può scappare a chiunque. Anche ad un Don Abbondio qualsiasi. Seppur noi non pensiamo che il presidente Tajani, sia in alcun modo equiparabile al parroco del Manzoni. Non foss’altro perché quel curato di campagna è indubitabilmente consegnato all’immortalità. Tajani va a processo, mediatico!, perchè un uomo politico, per affermare quella verità, deve avere spalle larghissime e una intera foresta sullo stomaco. Coraggio tanto e attributi d’acciaio. Roba d’altri tempi e d’altra tempra. E, siccome -manzonianamente dicendo- se uno il coraggio non ce l’ha non se lo può dare, siamo inclini a comprendere il turbinio di dubbi e di paure che hanno assalito l’incauto, colto dal raptus dello strafare e dello stradire. “Mussolini ha fatto anche tante cose buone...” ha sibilato lo sventurato, pizzicato dai pungiglioni radio de “La Zanzara“. Parole che oggi lo dannano e lo condannano. Anche se ciò che ha detto è una solare verità. Di comune e popolare buonsenso da Bolzano a Trapani. Ma, che si può sussurrare solo nella cerchia amicale o familiare. Punto e basta. Perchè poi, nella piazza reale o virtuale, c’è sempre e solo la liturgia repubblicana e antifascista da osservare. Con annessi e connessi. A Tajani, forse per vezzo, forse per calcolo o forse per convinzione, scappò il vero. Adesso deve fare abiura. Pubblica e repentina. Ma non basterà il “Sono da sempre un antifascista convinto” che ha twittato indispettito. Anzi. Il pubblico processo è appena iniziato. Ed è facile scommettere che insisteranno a chiedergli conto di ogni cosa. È la regola della democrazia repubblicana. Mala tempura perciò: l’abiura di Tajani dovrà esser pubblica e completa. Per tutti gli orrori del regime. A cominciare da quelli controfirmati dal suo amatissimo Re.