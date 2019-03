Venezuela, Delmastro (FdI): bene Lega in Europa, ora voti nostra risoluzione per riconoscere Guaidò

Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo Fdi in commissione Esteri alla Camera, commenta il voto dell’Europarlamento sul Venezuela: “Bene Lega che in Europa finalmente vota a favore del riconoscimento di Juan Guaidó. Speriamo che non esistano due Leghe a seconda delle latitudini. Speriamo che questa ormai insperata libertà sulla politica estera concessa alla Lega dal M5S abbia valore anche in Italia dove un voto di riconoscimento a Guaidó sarebbe decisamente più significativo. Alla luce di quanto avvenuto chiederò oggi stesso che venga calendarizzata la risoluzione di Fratelli d’Italia in commissione Esteri che impegna il governo italiano a riconoscere Guaidó. Mi appello alla Lega: l’Italia è pronta a riconoscere Guaidó per una larghissima maggioranza parlamentare, è sufficiente che la Lega anche in Italia si scrolli di dosso la museruola sulla politica estera posta dai grillini. La libertà si difende ovunque e sempre, la difesa della libertà a corrente alternata è un regalo al dittatore Nicolas Maduro”.