Terrore in Olanda: un uomo spara su un tram e scappa, un morto e diversi feriti. Incubo Isis (video)

Paura in Olanda, dove un uomo ha sparato sui passeggeri a bordo di un tram nella città di Utrecht. Secondo quanto ha reso noto la polizia su Twitter diverse persone sono rimaste ferite nella sparatoria. Elicotteri di soccorso sono arrivati sul posto. La polizia ha isolato l’area e chiesto al pubblico di non avvicinarsi e lasciare libere le strade. Diverse persone sono rimaste ferite nella sparatoria, secondo quanto ha reso noto la polizia. I servizi di emergenza di Utrecht hanno confermato, sempre su Twitter, che la sparatoria è avvenuta a bordo di un tram. La polizia ha isolato l’area e chiesto al pubblico di non avvicinarsi e lasciare libere le strade. La sparatoria è avvenuta alle 10.45. Il tram si trova nella piazza 24 Oktoberplein, dove vi sono numerosi capolinea di mezzipubblici. La polizia ha chiuso l’accesso alla piazza e il traffico di tutti i tram di Utrecht è stato interrotto. “Un uomo ha cominciato a sparare all’impazzata”, ha raccontato un testimone della sparatoria citato dal sito Nu.nl. La polizia olandese ha reso noto che sta indagando “su un possibile movente terrorista” per la sparatoria su un tram a Utrecht, riferisce la Bbc. L’uomo che ha sparato è ancora in fuga e a momento non vi sono stati arresti.