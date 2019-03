Terrificante incidente al circo americano: piramide umana precipita (video)

Le autorità della Florida hanno reso pubbliche, dopo due anni, le immagini del drammatico incidente avvenuto al Circo Sarasota nel febbraio 2017.

Il video mostra i momenti in cui i 9 componenti della Famiglia Wallenda, nota famiglia di acrobati americani, precipita durante l’esercizio della piramide. «Se non credi in Dio, è ora che inizi a farlo. Perché è stato un miracolo. Uno dei ragazzi è caduto da 13 metri e se l’è cavata solo con tre dita rotte. È un miracolo che siano sopravvissuti», ha detto Wallenda alla FOX 13.

Rietta, Nik Wallenda e gli altri sei trapezisti della Famiglia Wallenda sono caduti dalla piramide. Il fratello di Rietta.I quattro ragazzi sul filo, devono essere sincronizzati nei loro passi”;, ha detto Rick. Rietta era una delle due in cima alla piramide quando qualcosa è andata storto ed è caduta, ferendosi gravemente alla gamba e all’anca. Non sono rari gli incidenti al circo, ma questo è stato particolarmente drammatico.

«Stava cadendo a testa in giù quando uno degli inservienti del circo l’ha presa al volo e girata in modo che non atterrasse direttamente sulla sua testa. Le ha salvato la vita», ha detto Rick.