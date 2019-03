«Sono un papà, non sono né un genitore 1 né 2»: Molteni (Lega) zittisce la Boschi in tv (video)

«Sono un papà, non sono né un genitore 1 né un genitore 2»: con queste parole Nicola Molteni, leghista, sottosegretario all’Interno, zittisce Maria Elena Boschi in un confronto sul tema della famiglia nel salotto televisivo di Nicola Porro su Retequattro, Quarta Repubblica.. «Per me c’è un papà e c’è una mamma», incalza Molteni. «Sono contrario all’utero in affitto e alle adozioni gay, perché un bambino deve avere un papà e una mamma». A quel punto a Maria Elena non resta che inseguire il leghista sul suo terreno. Ma per lei si tratta di un sentiero accidentato. «Anch’io sono contraria all’utero in affitto», è costretta ad ammettere la deputata del Pd, che poi non può fare altro che aggiungere: «Piaccia o non piaccia, c’è una legge nel nostro paese sulle unioni civili». Ma che gran bella “notizia”…

