Basilicata, i sondaggi indicano Bardi governatore: si profila una storica vittoria del centrodestra

Elezioni in Basilicata, si profila in base ai sondaggi Noto diffusi dal Tg2 una storica vittoria del centrodestra, Il candidato della coalizione Vito Bardi è in testa, Il sondaggista parla di “linea di tendenza” , in vista della prima proiezione . L’affluenza al voto sembra aver favorito il centrodestra. Tant’è che un appello alla partecipazione al voto lo si è letto poco prima della chiusura dei seggi sulla pagina Facebook di Bardi: “-1 ora alla chiusura dei seggi – Andiamo a votare” Ottimismo sull’esito del voto era diffuso nell’ambito del centrodestra già nei giorni scorsi. L’affluenza al voto è stata del 53,46 per cento. Si tratta, per la Basilicata, di un’alta affluenza: 6 punti in più rispetto alle regionali precedenti. La probabile vittoria del centrodestra è storica anche perché la Basilicata è governata dal centrosinistra fini dal 1995.