Schifani: «Salvini non s’illuda, non riuscirà mai a smembrare Forza Italia»

«Salvini e Di Maio ripetono che il governo è solido ma non ci credono nemmeno loro. Sono due governi in uno, in continua campagna elettorale. E in questo quadro instabile i dati economici sono spaventosi. Le europee confermeranno il crollo dei Cinquestelle che hanno rappresentato una bolla di protesta. Saranno loro a staccare la spina, anche se noi ci aspetteremmo che lo facesse la Lega. Elemento determinante sarà la crisi economica». Lo ha dichiarato in un’intervista a Il Dubbio il senatore di Forza Italia, Renato Schifani. «Gli elettori di centrodestra – prosegue – sono un patrimonio di storia politica non cancellabile da manovre di Palazzo come questo governo, frutto di un esperimento anomalo che va contro ogni logica politica. Salvini pensi a Prodi».

Schifani avverte: le nostre idee non possono essere oggetto di Opa

Quanto alla possibilità che il leader leghista voglia smembrare Forza Italia, l’ex presidente del Senato è netto: «Svuotare il nostro partito – spiega Schifani – è impossibile perché le idee non possono essere oggetto di Opa. Forza Italia ha una sua area di consenso che si muove nella logica liberale, popolare e riformista orientata a destra ma diversa dalla destra. Che la coalizione di Salvini sia di destra-centro o di centro-destra, il perno essenziale non può che rimanere FI».