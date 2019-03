Salvini ha una nuova fidanzata, la figlia di Verdini: chiamerà Denis papà?

Lo chiamerò papà. Da qualche giorno il gossip è impazzito. Matteo Salvini ha un nuova fidanzata. E’ Francesca Verdini, la ventiseienne figlia di Denis, già plenipotenziario di Forza Italia e poi fondatore di Ala. Quello che un informatissimo retroscena di Marco Antonellis per Dagospia definiva un flirt appare una faccenda molto più seria, se anche il Corriere riprende la notizia definendola come la nuova fidanzata, dando corpo ai rumors.

Salvini-Francesca Verdini, due prove, un indizio

Del resto, due prove fanno un indizio: la presenza del vicepremier al ristorante aperto da Denis Verdini insieme al figlio Tommaso proprio nei pressi tra Montecitorio e Palazzo Chigi pare proprio che sia dovuta alla presenza della figlia dell’ex politico e non alla ricerca di nuove alleanze o accordi. A confermare questa tesi si aggiunge un altro importante indizio: l’account Instagram di Francesca Verdini, infatti, è uno dei 47 profili seguiti dal vicepremier. Che proprio ieri a Cernobbio, scherzando ma non troppo, ha lasciato intendere che il prossimo vertice dei ministri dell’Interno europei, il 4 aprile a Parigi, potrebbe avere un risvolto romantico («magari andiamo in due…»). La vicenda demolisce la teoria del complotto secondo la quale Salvini e Isoardi stavano ancora insieme ma fingevano di essere separati per non essere inseguiti dai paparazzi.

La relazione dura da un mese

Secondo il Corriere della Sera Francesca aveva espresso da tempo al padre il desiderio di conoscere di persona il leader leghista. Ma il legame tra la figlia di Verdini e Salvini sarebbe già più stretto: tra i due ci sarebbe una relazione sentimentale, anche se il Fatto quotidiano non esita a dare la sua zampata politica, ipotizzando un Salvini più interessato a Denis che alla di lui figlia, visto che si sarebbe appartato per oltre tre ore nella saletta riservata con ui nelle more della cena al PaStation. La relazione tra Francesca e Matteo sarebbe nata da oltre un mese, conferma il Corriere, aggiungendo che diverse riviste patinate hanno in cantiere un servizio fotografico o a corredo del fidanzamento. Domanda: Salvini chiamerà papà l’inventore del Nazareno?…