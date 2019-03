Salvini a Napoli, quattro gatti dei centri sociali bloccano la Prefettura. Insulti e minacce (video)

Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha raggiunto il palazzo della Prefettura di Napoli entrando da un ingresso laterale posto nella retrostante via Chiaia. Davanti all’ingresso principale, in Piazza del Plebiscito, manifestanti dei centri sociali e alcuni partecipanti alla manifestazione di questa mattina per il clima, in presidioda diverse ore, hanno intonato cori contro la Lega e lo stesso Salvini. Il vicepremier si accinge a presiedere una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.