Sabato 6 aprile appuntamento in Campidoglio: è Roma contro la Raggi

Sabato 6 aprile, la prossima settimana, Virginia Raggi dovrà affacciarsi dal Campidoglio. E troverà sotto i suoi occhi tanti cittadini romani che le chiederanno di sloggiare dall’ufficio del sindaco, perché la Capitale non ne può più.

Una decina e più di comitati cittadini autonomi hanno preso l’iniziativa di organizzare una mobilitazione sotto lo slogan “Roma merita di più”. E non c’è dubbio che sia il più azzeccato, visto quel che sta accadendo con questa amministrazione.

Sfiducia crescente

L’obiettivo dichiarato è sollecitare il Comune a restituire alla città di Roma l’immagine, la dignità e la vivibilità perdute negli ultimi anni. Un messaggio che sarà ribadito nel corso della manifestazione in programma sabato 6 aprile, ore 10, in piazza del Campidoglio. Sullo sfondo, la crescente sfiducia verso Virginia Raggi e i suoi assessori.

“La Capitale d’Italia, una delle più importanti città al mondo per patrimonio artistico e culturale, è ridotta in uno stato non più tollerabile”, dichiara Gaetano Lauro Grotto, il coordinatore e portavoce dell’iniziativa. E aggiunge: “Roma merita di più di come siano attualmente gestiti i servizi di pulizia e raccolta rifiuti, di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi, di trasporto pubblico, di viabilità, di cura e tutela delle aree verdi e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza alle famiglie ed alle fasce più fragili, disagiate ed ai “diversamente abili” della popolazione romana”.

“Roma merita di più”

E ancora: “Roma merita di più” per la gestione e la soluzione di tutte le problematiche connesse ai campi rom, alle “case occupate” ed ai mercati illegali. Negli ultimi anni ne hanno risentito pesantemente la sicurezza, la qualità della vita e la fruibilità della città da parte dei residenti, dei commercianti e dei turisti, perciò abbiamo deciso di dare una “scossa” a questa amministrazione chiedendo più cura, dignità e decoro per tutta la città”. “Ma non ci fermiamo alle critiche di ciò che non va: stiamo elaborando un dossier di proposte ed iniziative da sottoporre all’attenzione della sindaca Raggi e della sua giunta: vedremo se vorranno riceverci ed ascoltarci! “Roma merita di più”, e i cittadini romani non sono più disposti ad assistere al suo declino”.