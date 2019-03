Roma, tunisino in fuga dalla polizia provoca incidente: 6 feriti (2 gravi)

Ha provocato un incidente ed è fuggito ma durante la sua corsa, a bordo di un’Alfa Romeo, si è scontrato con un taxi. Il bilancio è di sei feriti, di cui due gravi, che sono stati ricoverati in diversi ospedali della città: tre in codice verde, una in codice giallo, una incodice rosso e il conducente dell’Alfa in prognosi riservata.

Tutto è accaduto intorno alle 4 della notte scorsa in via Tiburtina a Roma, all’altezza di via di Portonaccio. Alla guida dell’Alfa Romeo

c’era un tunisino di 22 anni. Il tunisino era ricercato dagli agenti

per aver provocato un incidente senza feriti in via dell’Acqua

Bullicante. Sul posto per i rilievi agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale con l’ausilio di pattuglie dei Gruppi Sapienzae Tuscolano. I veicoli sono stati sequestrati. Sono in corso ulteriori accertamenti sul tunisino 22enne e per ricostruire la dinamica dell’incidente.