Reggio Calabria, dà fuoco all’auto con dentro l’ex moglie davanti a un liceo

Un’altra tragedia. Un pregiudicato originario di Ercolano ha incendiato l’auto dentro cui si trovava la sua ex moglie. L’episodio è accaduto nella zona sud di Reggio Calabria, a pochi passi dal liceo artistico Frangipane, poco dopo le 9. Il tutto, di fronte a numerosi studenti. La donna ha riportato gravi ustioni ma – da quanto è trapelato – non è in pericolo di vita.

Le fasi dell’aggressione

a Reggio Calabria

Il pregiudicato, come ha fatto sapere la polizia, si sarebbe avvicinato alla vettura della ex consorte. La donna ha tentato di fuggire ma, nella concitazione del momento, è finita con l’auto contro un muro. L’uomo, a quel punto, ha gettato liquido infiammabile all’interno del mezzo e ha appiccato il fuoco, dandosi poi alla fuga. Subito soccorsa dai numerosi presenti, la donna è stata portata agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria con gravi ustioni. Il malvivente era evaso dagli arresti domiciliari ad Ercolano.