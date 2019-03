Reddito di cittadinanza, il 20% della torta agli immigrati: impazzano sul web le istruzioni per l’uso (video)

«Il reddito di cittadinanza spetterà a 1.248 milioni di nuclei familiari, di cui circa 241 mila sono composti da stranieri, quindi circa il 20% del totale a fronte di una percentuale di stranieri del 9% sul totale dei residenti». Queste parole di giubilo vengono da Davide Piccardo, leader di uno dei vari network islamici in Italia nonché personaggio do una certa notorietà mediatica. Non sappiamo se i calcoli del leader musulmano siano esatti, certo è però che impazzano da settimane sul web le istruzioni per ottenerelo sui vari siti riservati agli stranieri. Particolarmente attiva appare la comunità del Bangladesh. Ma neanche le comunità arabe sono da meno, tanto che a Milano, fatto altamente significativo, la prima ricbiesta è stata presentata da un maricchino. E tanto basta.