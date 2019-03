Psicologia, in crisi per colpa dei social: il 78% è condizionato dagli “influencer”

Immagini di fisici scultorei e messaggi di diete miracolose per una linea da top model. Così lo specchio dei social network miete vittime tra uomini e donne in crisi per via del confronto con influencer – il 78 per cento ammette di esserne condizionato – e divi del cinema. L’idea di dover piacere a tutti i costi aumenta il desiderio di ritocchi, insieme a una crescente ossessione per il cibo e al rischio di vere e proprie patologie. «I social network sono diventati dei luoghi digitali che amplificano la visibilità delle nostre vite», spiega Paola Vinciguerra, psicoterapeuta e presidente Eurodap (Associazione europea disturbo da attacchi di panico). «L’immagine corporea – ha aggiunto l’esperta – è costantemente messa a confronto, attraverso le pubblicazioni condivise di foto e video sui diversi social, con quella di qualcun altro e, da lì, sottoposta a giudizio. Tali piattaforme spesso descrivono, però, un mondo lontano dalla realtà, che rischia di esortare a mettere in atto comportamenti anche molto dannosi, spesso per imitazione». L’Associazione Eurodap ha voluto indagare, attraverso un sondaggio rivolto a 500 persone, uomini e donne dai 16 ai 54 anni, la frequenza di alcuni atteggiamenti a rischio.

