Protesta-choc: mangiano una testa di maiale cruda davanti ai vegani (video)

Singolare protesta contro un festival vegano: siamo abituati alle proteste di segno opposto, ossia quelle dei vegani che protestano contro i carnivori, chiamati sprezzantemente “divoratori di cadaveri”, ma non si era mai verificato quello che è accaduto ieri a Brighton, in Inghilterra, dove un giovane ha provocatoriamente sbocconcellato una testa di maiale cruda proprio i fronte al festival dei vegani. L’uomo, un ex vegano pentito, è piuttosto noto su youtube dove spesso pubblica video. I manifestante ha spiegato alla polizia intervenuta di aver effettuato il gesto per protesta contro il veganesimo, da lui considerato pericoloso perché esempio di malnutrizione. Il giovane, che non era solo nella protesta di mangiare la testa di maiale, ha spiegato che molti degli anti-vegan sono ex vegani convinti, che si sono ammalati proprio per la cattiva deita cui il veganesimo li aveva costretti, e sostenendo inoltre che non si può sopravvivere coi soli nutrienti delle piante. La polizia si è limitata a fermare temporaneamente i “carnivori”, mentre i vegani li hanno circondati esponendo cartelli in cui era scritto che mangiare carne è un delitto e altre considerazioni del genere. Gli attivisti anti-vegan hanno poi pubblicato su youtube altri video con la loro singolare performance.