Precipita dal balcone dell’Hotel di Trento dov’è in gita scolastica: 18enne in rianimazione è grave

È successo ancora: questa volta a Trento, dove la vittima dell’ennesimo, drammatico incidente, si trovava in gita con i compagni di classe. Quello che viene definitio com un incidente, si sarebbe verificato intorno alle 3 e mezza della notte scorsa, quando uno studente 18enne originario della provincia di Varese, è caduto dal balcone della stanza d’albergo in cui alloggiava.

Precipita dal balcone dell’Hotel di Trento dove si trova in gita scolastica

Ora i ragazzo è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento: e mentre la scolaresca, la famiglia, g,li amici tutti sono in apprensione per la sua sorte e tengono il fiato sospeso fino al prossimo bollettino medico, le indagini aperte sul caso proseguono. Si parte dal luogo dell’incidente a dai rilievi sul posto: come riportano tutti in siti in queste ore, e tra gli altri, il sito de Il Giornale, «il 18enne con i suoi compagni di classe si trovava nell’hotel Dolomiti di Vigo di Fassa in Trentino. L’incidente è avvenuto attorno alle 3,30 di notte. Sul posto oltre ai carabinieri di Cavalese è intervenuto l’elicottero che ha trasportato il giovane in ospedale». Un drammatico avvenimento che ricorda da vicino quanto, tragicamente accaduto nel caso di Domenico Maurantonio, lo studente padovano 19enne precipitato dal quinto piano dell’hotel dove alloggiava nel maggio del 2015, durante i giorni della visita a Milano per l’Expo. Un caso la cui inchiesta per omicidio colposo, come noto, si è conclusa con l’archiviazione: gli atti concludono propendendo per l’ipotesi dell’incidente….