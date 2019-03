Orban all’attacco dell’Ue: «A Bruxelles hanno perso i contatti con la realtà»

Viktor Orban torna all’attacco dell’Unione Europea, giorni dopo la sospensione ‘concordata’ del suo partito Fidesz dal Ppe. In un’intervista alla radio ungherese, il premier magiaro ha accusato “i politici di Bruxelles di vivere in una bolla: stanno costruendo un’elite burocratica che ha perso il contattocon la realtà”, Poi Orban ha invitato gli ascoltatori a votare per Fidesz alle europee del 26 maggio, “per dimostrare a quelli a Bruxelles che quello che succede in Ungheria è quello che il popolo desidera”. Il premier ha quindi sottolineato che la politica europea non dovrebbe essere dettata da “partiti alla deriva verso la sinistra”.