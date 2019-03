Nuove minacce degli anarchici, stavolta nel mirino c’è il sottosegretario leghista Volpi

In tutta Italia proseguono gli atti di intimidazione degli anarchici nei confronti dei politici non graditi, con la Lega nel mirino in più occasioni. L’ultimo “avviso” a Matteo Salvini e ai suoi è arrivato nel fine settimana, quando un simbolo anarchico è comparso sul cancello della villa bresciana del sottosegretario alla Difesa, il leghista Raffaele Volpi. Si tratta della A cerchiata, simbolo dell’anarchia. Sulla vicenda indagano la Digos della Questura di Brescia e i carabinieri del Ros. Si guarda soprattutto al mondo anarchico locale e gli inquirenti ritengono che la scelta sia stata consapevole, quella cioè di individuare l`abitazione del politico.

Lo scorso 8 marzo, a Palermo, durante una manifestazione, alcune ragazze hanno bruciato una bandiera della Lega. Il primo marzo scorso una sede della Lega a Fagnano Olona, nel Varesotto, era stata vandalizzata. Qualche giorno prima, un analogo episodio a Sanremo.